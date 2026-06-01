Ibrain de Valmir reúne lideranças em comemoração de aniversário

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) celebrou seu aniversário e da sua esposa, Rita Monteiro, reunindo lideranças políticas, amigos, apoiadores e representantes de diversos setores da sociedade em um almoço realizado em Lagarto. O encontro foi marcado por demonstrações de reconhecimento à trajetória do parlamentar e ao trabalho que vem desenvolvendo em defesa do município e da população sergipana.

A celebração contou com a presença do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, da vice-prefeita Suely Menezes, do prefeito de São Domingos, Binho, do deputado federal Fábio Reis, do senador Alessandro Vieira, além de secretários municipais, vereadores da base aliada de Lagarto, deputados estaduais e lideranças políticas dos municípios sergipanos.

Durante o evento, lideranças destacaram a atuação de Ibrain na Assembleia Legislativa de Sergipe, com foco na destinação de emendas parlamentares, fortalecimento das ações sociais e apoio a investimentos que têm contribuído para o desenvolvimento de Lagarto. Ao longo do mandato, o deputado tem direcionado recursos para áreas como saúde, infraestrutura, assistência social e apoio às comunidades da zona urbana e rural.

Entre as ações viabilizadas por meio de emendas parlamentares estão investimentos em pavimentação, reforço para os serviços de saúde do município e iniciativas sociais voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade. O parlamentar também tem mantido atuação próxima às demandas da população, acompanhando obras, programas sociais e projetos que fortalecem a qualidade de vida dos lagartenses.

O aniversário se transformou em um momento de confraternização e fortalecimento de alianças, reunindo representantes de diferentes segmentos em torno de um propósito comum: continuar trabalhando pelo crescimento de Lagarto e pela melhoria da vida das pessoas.

“Fico muito feliz em poder celebrar esta data ao lado de amigos, lideranças e de tantas pessoas que caminham conosco. Recebo cada gesto de carinho com gratidão e renovo meu compromisso de seguir trabalhando por Lagarto, buscando investimentos, destinando emendas e defendendo os interesses do nosso povo”, destacou Ibrain.

O encontro reafirmou a força política do deputado no município e o reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com lideranças locais, sempre com foco no desenvolvimento de Lagarto, na atração de investimentos e na geração de oportunidades para a população.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)