Ibrain de Valmir reúne lideranças rurais e reforça compromisso com agricultores de Lagarto

O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) reuniu presidentes e lideranças de associações comunitárias de agricultores de Lagarto para ouvir as principais demandas de quem vive e trabalha no campo e discutir ações voltadas ao fortalecimento da zona rural do município.

Durante o encontro, Ibrain destacou a importância de manter um diálogo permanente com as comunidades e construir o mandato a partir das necessidades apresentadas pela própria população. “Quem conhece a realidade do campo precisa ter voz, espaço e ser ouvido. Nosso compromisso é estar perto, ouvir e trabalhar para transformar essas demandas em ações que melhorem a vida das famílias”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda que a agricultura tem papel fundamental na economia e no desenvolvimento de Lagarto. Para Ibrain, valorizar os produtores significa garantir melhores condições para quem gera renda, movimenta as comunidades e contribui diariamente para o crescimento do município.

“Seguimos juntos, fortalecendo as associações, valorizando quem produz e trabalhando para construir um campo cada vez mais forte”, concluiu Ibrain.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)