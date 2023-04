Ibrain diz que políticos sergipanos foram esquecidos pelos aliados de Brasília

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PV) afirmou que os políticos sergipanos foram esquecidos pelos aliados de Brasília-DF. A fala ocorreu após o mesmo ter sido duramente criticado pelo deputado federal João Daniel (PT), por conta de um voto dado pelo parlamentar lagartense em projeto do Governo Fábio Mitidieri.

Em sua argumentação, Ibrain lembra que os cargos de Sergipe estão nas mãos da oposição, a exemplo da Codevasf (Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco e Parnaíba), que está sob o comando de André Moura, e da Denocs (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca), comandada por Gustinho Ribeiro.

“Os Petistas das cabeças estão interessados, apenas, nos cargos deles em Brasília e esqueceram que existem aliados em Sergipe”, ressaltou.

E completou: “Eles deveriam buscar, também, a Infidelidade partidária do presidente Lula, pois o seu neto já está com um bom cargo no governo do estado, onde é funcionário de Fábio Mitidieri. Eles tinham que se preocupar, primeiramente, em acolher os seus aliados. Ao invés disso, se preocupam com os deles que estão em Brasília e esqueceram dos sergipanos”, finalizou Ibrain de Valmir.