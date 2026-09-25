Ibrain leva caravana ao Brejo e reforça parceria com Lula e compromisso com Lagarto

O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) levou sua caravana, nesta quinta-feira, ao povoado Brejo, em Lagarto. A mobilização saiu do povoado Várzea dos Cágados e percorreu as ruas da comunidade, reunindo apoiadores e moradores. Segundo a organização, a movimentação tomou as ruas do povoado.

A agenda contou com a participação da vice-prefeita Suely Menezes e reforçou a presença de Ibrain nas comunidades de Lagarto nesta reta final de campanha. O parlamentar disputa a reeleição pelo PV, partido que integra a Federação Brasil da Esperança, formada também por PT e PCdoB.

Durante a passagem pelo Brejo, Ibrain destacou a defesa da parceria com o presidente Lula e a união de forças políticas para ampliar investimentos destinados a Lagarto.

“Essa caminhada é sobre estar perto das pessoas e continuar trabalhando por Lagarto. A parceria com o presidente Lula e a união do nosso grupo são importantes para buscarmos mais recursos, investimentos e oportunidades para a nossa gente. É esse trabalho, presente nas comunidades, que queremos fortalecer ainda mais”, afirmou Ibrain.

Em agendas recentes, o deputado também participou de mobilizações ao lado do prefeito Sérgio Reis e do senador Rogério Carvalho, defendendo a articulação entre diferentes esferas de governo para viabilizar investimentos no município.

“Lagarto precisa continuar avançando. E isso acontece quando a gente soma forças, abre portas e transforma parceria em benefício para quem mais precisa”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV$