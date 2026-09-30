Ibrain mantém campanha propositiva e aposta na proximidade com o povo na reta final

Na reta final da campanha, o deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) mantém uma agenda marcada pelo contato direto com a população e pela apresentação do trabalho realizado ao longo do mandato. Bairros, povoados e municípios sergipanos têm recebido caminhadas e mobilizações do candidato, que disputa a reeleição com o número 43000.

Nesta terça-feira, 29, ela passou pelo povoado Jenipapo, em Lagarto. Ao lado de lideranças locais, Ibrain percorreu a comunidade, conversou com moradores e recebeu manifestações de apoio. O contato com a população também marcou visitas recentes às feiras de Jenipapo, Brasília e Colônia 13.

A estratégia segue a linha adotada por Ibrain durante a campanha: priorizar uma atuação propositiva, com diálogo e prestação de contas do mandato. Em outras mobilizações recentes, o parlamentar afirmou que busca fazer política “perto das pessoas”, ouvindo a população e apresentando as ações desenvolvidas em áreas como saúde, assistência social, esporte e apoio às comunidades.

Em Jenipapo, há também registro oficial de emenda parlamentar de autoria de Ibrain destinada à Associação Comunitária e Cultural do povoado, no valor de R$ 80 mil, para aquisição de cestas básicas.

“Nossa campanha é feita perto das pessoas, olhando no olho e mostrando o que já fizemos. Cada abraço e cada palavra de carinho renovam nossa disposição para continuar trabalhando por Lagarto e por Sergipe”, destacou Ibrain.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)