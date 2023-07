Ibrain anuncia volta da Madereta e nega acordo entre Valmir e Luiza Ribeiro

Depois da Família Reis retomar a realização do Lagarto Folia, o deputado estadual Ibrain Monteiro anunciou a volta da Madereta de Lagarto. Segundo o anúncio, ocorrido por meio das redes sociais, a festa – considerada por ele como a mais eclética de Sergipe – será realizada em dezembro.

Eleições 2024

Após o anúncio do evento, ainda em suas redes sociais, o deputado estadual Ibrain Monteiro classificou como fake news a informação de que seu pai, o ex-prefeito Valmir Monteiro, teria firmado um acordo político com a ex-deputada Luiza Ribeiro visando as eleições de 2024 em Lagarto.

Segundo a informação negada por Ibrain, Ribeiro seria a candidata a vice-prefeita de Lagarto na chapa com Valmir e, caso ele não pudesse participar da disputa eleitoral, ela assumiria a cabeça da chapa.

Após a negativa de Ibrain, Valmir não se manifestou pelas redes sociais. Já Luiza deu destaque positivo a notícia da aliança política.