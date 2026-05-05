logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Ibrain participa de agenda em povoados de Lagarto e destaca valorização das tradições e do homem do campo

5406b2ac-b240-42ff-a471-8ab0edf623c8

O deputado estadual Ibrain de Valmir cumpriu, no último fim de semana, uma extensa agenda em comunidades rurais de Lagarto, reforçando seu compromisso com a valorização das tradições culturais e o fortalecimento da zona rural.

A programação teve início no povoado Quilombo, onde o parlamentar participou da Cavalgada das Amazonas, também conhecida como “Só as Tops”, evento que reúne cavaleiras e fortalece a cultura local. Em seguida, Ibrain esteve no povoado Carcará, visitando a casa de uma moradora e dialogando de perto com a população sobre as principais demandas da comunidade.

A agenda seguiu no povoado Bonfim, durante a tradicional Cavalgada das Patroas, momento marcado por grande participação popular e celebração das raízes culturais do município. O roteiro foi encerrado no Assentamento Dr. João, onde o deputado reafirmou seu apoio aos trabalhadores rurais e às famílias da região.

“Estar presente nas comunidades, ouvindo as pessoas e participando das nossas tradições, é fundamental para fortalecer nosso mandato. Seguimos firmes, ao lado do povo, trabalhando por mais desenvolvimento e oportunidades para a zona rural de Lagarto”, destacou Ibrain.

Ascom- Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)

Publicidade
Publicidade
Previous
Next