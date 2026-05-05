Ibrain participa de agenda em povoados de Lagarto e destaca valorização das tradições e do homem do campo

O deputado estadual Ibrain de Valmir cumpriu, no último fim de semana, uma extensa agenda em comunidades rurais de Lagarto, reforçando seu compromisso com a valorização das tradições culturais e o fortalecimento da zona rural.

A programação teve início no povoado Quilombo, onde o parlamentar participou da Cavalgada das Amazonas, também conhecida como “Só as Tops”, evento que reúne cavaleiras e fortalece a cultura local. Em seguida, Ibrain esteve no povoado Carcará, visitando a casa de uma moradora e dialogando de perto com a população sobre as principais demandas da comunidade.

A agenda seguiu no povoado Bonfim, durante a tradicional Cavalgada das Patroas, momento marcado por grande participação popular e celebração das raízes culturais do município. O roteiro foi encerrado no Assentamento Dr. João, onde o deputado reafirmou seu apoio aos trabalhadores rurais e às famílias da região.

“Estar presente nas comunidades, ouvindo as pessoas e participando das nossas tradições, é fundamental para fortalecer nosso mandato. Seguimos firmes, ao lado do povo, trabalhando por mais desenvolvimento e oportunidades para a zona rural de Lagarto”, destacou Ibrain.

Ascom- Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)