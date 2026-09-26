Ibrain participa de mobilização no Loiola e reforça presença nas comunidades de Lagarto

O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) participou de mais uma grande mobilização política em Lagarto, desta vez no bairro Loiola. A “pisadinha” reuniu apoiadores, lideranças políticas e moradores, fortalecendo a campanha do parlamentar nesta reta final das eleições.

Ao lado do deputado federal e candidato Fábio Reis, da vice-prefeita Suely Menezes, do suplente do delegado Alessandro Vieira, João de Solinha, vereadores e lideranças locais, Ibrain percorreu as ruas e conversou com a população. A agenda dá continuidade à presença do deputado em diferentes bairros e povoados do município durante a campanha. Em mobilizações recentes, Ibrain também esteve ao lado de integrantes do grupo político que administra Lagarto.

“É desse jeito que eu gosto de fazer política: perto das pessoas, olhando no olho, ouvindo e prestando contas do nosso trabalho. Lagarto conhece nossa história e sabe que o nosso mandato está presente, buscando recursos e defendendo os interesses da nossa terra”, afirmou Ibrain.

Candidato à reeleição com o número 43000, Ibrain tem concentrado sua atuação parlamentar em áreas como saúde, assistência social, esporte e apoio às comunidades. Em 2026, por exemplo, há registros oficiais de emendas de sua autoria destinadas a ações em Lagarto, incluindo recursos para materiais esportivos e assistência social.

Para Ibrain, a mobilização no Loiola representa a força de um projeto construído com presença e diálogo. “Estamos chegando à reta final com muita disposição e com a certeza de que fizemos um mandato presente. Vamos continuar caminhando por Lagarto e trabalhando para fazer ainda mais pela nossa gente”, completou.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)