Ibrain reforça compromisso com tratamento oncológico e destaca investimentos no Hospital de Amor de Lagarto

O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) destacou seu compromisso com a saúde e com o fortalecimento do Hospital de Amor Interestadual de Lagarto, referência no atendimento oncológico para pacientes de Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco. A unidade oferece atendimento especializado e humanizado para pacientes com câncer dos quatro estados.

Desde 2023, Ibrain já destinou cerca de R$ 1,3 milhão para o Hospital de Amor.

Os investimentos incluem recursos para aquisição de ambulâncias de grande porte, custeio e equipamento destinado ao setor de radioterapia, contribuindo diretamente para ampliar a estrutura oferecida aos pacientes.

“Quando destinamos uma emenda para o Hospital de Amor, estamos ajudando a cuidar de vidas. É uma instituição que acolhe pacientes de Sergipe e de outros estados do Nordeste com respeito, dignidade e humanidade. Tenho muito orgulho de contribuir com esse trabalho e podem ter certeza de que esse compromisso vai continuar”, afirmou Ibrain.

Localizado em Lagarto, o Hospital de Amor Interestadual foi estruturado para atender pacientes de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe e conta com serviços como consultas, quimioterapia, radioterapia e diagnóstico por imagem.

Para Ibrain, fortalecer a unidade também significa consolidar Lagarto como referência regional em saúde. “É recurso chegando onde realmente faz diferença. Nosso mandato sempre teve um olhar especial para a saúde e para Lagarto. Essa é uma história construída com trabalho, compromisso e, acima de tudo, cuidado com as pessoas”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)