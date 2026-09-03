Ibrain reforça presença nas comunidades e participa de agenda no Loteamento Mesquita e Conjunto Sílvio Romero

O deputado estadual e candidato à reeleição Ibrain de Valmir (PV) segue intensificando sua agenda de campanha e o contato direto com a população sergipana.

Nesta quarta-feira, Ibrain participou de uma pisadinha no Loteamento Mesquita e também cumpriu agenda no Conjunto Sílvio Romero, ao lado do deputado federal e candidato Fábio Reis, da vice-prefeita de Lagarto Suely Menezes e de apoiadores.

A programação reforça a estratégia de campanha do parlamentar, marcada pela presença nas comunidades, diálogo com os moradores e prestação de contas do trabalho desenvolvido ao longo do mandato.

Ibrain destaca que a caminhada pela reeleição tem sido construída com proximidade e reconhecimento popular.

“Nossa campanha é feita olhando no olho das pessoas, ouvindo as comunidades e mostrando o trabalho que realizamos. É assim que vamos continuar, perto do povo e trabalhando por Sergipe”, afirmou.

Fonte: Assessoria