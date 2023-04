Idoso de 65 anos é preso por estupro contra criança de 3 anos

Policiais civis da Delegacia de Pirambu cumpriram na última sexta-feira, 14, um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 65 anos. O idoso é apontado como autor de um estupro contra uma criança de 3 anos de idade. O fato aconteceu no mês de março deste ano, na cidade de Pirambu.

O autor do fato é um familiar da vítima cujo crime foi, inicialmente, denunciado pelos parentes na delegacia do município de Capela que, prontamente, efetuou as primeiras diligências objetivando angariar os elementos probatórios iniciais.

Em Pirambu, foram feitas as diligências complementares, bem como a representação pela prisão preventiva, que foi prontamente deferida. Neste caso específico, o próprio investigado, em sede de interrogatório, admitiu ter cometido o crime.

A Polícia Civil esclarece que qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos se enquadra no delito de estupro de vulnerável. O preso encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil