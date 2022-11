Idoso é atropelado por entregador de água em Lagarto

Na noite desta quinta-feira, 10, um idoso foi atropelado por um entregador de água enquanto tentava atravessar a Avenida Contorno, no trecho em que está instalado o monumento em honra a Nossa Senhora da Piedade, no centro da cidade de Lagarto.

Com o ocorrido, o idoso teve suspeita de fratura no fêmur e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Além disso, outra ambulância foi acionada para levar o motociclista ao hospital, pois este também ficou ferido.

Todo o caso foi acompanhado por populares e prejudicou o tráfego no local.