Idoso é diagnosticado com malária em Nossa Senhora do Socorro

Um homem de 60 anos testou positivo para a malária, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), na noite dessa segunda-feira (15). O idoso estava em Luanda, capital da Angola, na África, a trabalho, e chegou ao Brasil no último dia 11. No dia 13, começou a apresentar sintomas como febre, fraqueza, dor muscular e de cabeça.