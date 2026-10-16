Idosos de Lagarto vivem tarde de alegria e integração na Festa Anos 60

Com música, dança e muita alegria, os idosos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) participaram da festa temática “Festa Anos 60: Recordar é celebrar a vida”. A programação proporcionou uma tarde de integração, diversão e resgate de memórias afetivas, reforçando a importância dos momentos de celebração para a qualidade de vida da pessoa idosa.

A iniciativa destaca que o cuidado com os idosos vai além da atenção às necessidades físicas. A convivência comunitária, a participação em atividades coletivas e as oportunidades de lazer também contribuem para o bem-estar emocional, fortalecem vínculos sociais e ajudam a prevenir o isolamento, promovendo um envelhecimento mais ativo e saudável.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, destacou que promover momentos de lazer e integração também faz parte do compromisso com o cuidado e a valorização da pessoa idosa. Segundo ela, iniciativas como essa proporcionam acolhimento e reconhecem a importância de garantir aos idosos oportunidades de participação e felicidade.

“Cuidar dos nossos idosos também significa garantir oportunidades para que eles convivam, se divirtam e compartilhem momentos felizes. Essa festa é uma forma de valorizar suas histórias e reconhecer a importância de cada um. Queremos que eles se sintam acolhidos, respeitados e tenham cada vez mais qualidade de vida”, afirmou Suely Menezes.

A coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Tereza Angélica, ressaltou a importância das atividades coletivas para fortalecer as relações sociais e proporcionar experiências que contribuam para a saúde emocional dos participantes.

“O Serviço de Convivência tem um papel muito importante na vida dos nossos idosos, porque oferece um espaço de acolhimento, participação e construção de amizades. Momentos como esse estimulam a alegria, fortalecem os vínculos e mostram como estar em comunidade faz diferença para o bem-estar e a qualidade de vida”, destacou Tereza Angélica.

Entre as participantes, a festa foi uma oportunidade de reencontrar amigos, compartilhar experiências e reviver lembranças ao som de músicas que marcaram época. Para Maria Angélica, momentos como esse tornam a rotina mais leve e reforçam a importância de manter uma vida social ativa.

“É muito bom participar de uma festa assim, encontrar os amigos, dançar e dar boas risadas. A gente relembra momentos da nossa vida e cria novas lembranças. São tardes como essa que deixam nosso coração feliz e nos dão vontade de continuar participando”, relatou.

Maria Lurdes também destacou a importância de participar de atividades que promovem a integração e proporcionam momentos de alegria. Para ela, estar junto de outras pessoas torna a experiência ainda mais especial e contribui para o bem-estar.

“É muito bom sair da rotina, encontrar os colegas, conversar e se divertir. Esses momentos fazem bem para a gente e mostram que sempre há espaço para novas experiências, amizades e muitas alegrias”, destacou.

Já Josefa Santos ressaltou a importância de iniciativas que valorizam os idosos e oferecem oportunidades de lazer e convivência. A participante destacou a alegria de compartilhar uma tarde especial com os colegas e celebrar a vida em comunidade.

“Essa festa é um momento muito especial para todos nós. É bom estar com os amigos, dançar, conversar e aproveitar cada momento. A gente fica feliz por participar de atividades assim, que nos fazem sentir acolhidos e valorizados”, afirmou.

A Festa Anos 60 reafirma a importância das ações desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que busca promover a socialização, prevenir situações de isolamento e fortalecer os laços familiares e comunitários. Por meio de atividades que unem lazer, cultura e acolhimento, a iniciativa contribui para um envelhecimento com mais dignidade, participação e qualidade de vida.

A Festa Anos 60 reafirma a importância das ações desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que busca promover a socialização, prevenir situações de isolamento e fortalecer os laços familiares e comunitários. Por meio de atividades que unem lazer, cultura e acolhimento, a iniciativa contribui para um envelhecimento com mais dignidade, participação e qualidade de vida.

Fonte: Prefeitura de Lagarto