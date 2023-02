IFS abre vaga para professor substituto em Tobias Barreto

Foi publicado o edital 02/2023 da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), do Instituto Federal de Sergipe (IFS). O edital é destinado ao preenchimento de uma vaga para contratação de professor substituto do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por tempo determinado (12 meses) para o Campus Tobias Barreto com formação nas áreas de Licenciatura em Artes ou Educação Física.

As inscrições são on-line e devem ser realizadas no período de 08/02 a 23/02, por meio do endereço eletrônico: https://sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos > Concursos Abertos > Inscrever-se no concurso > Inscrever-se para a vaga na área do concurso). O candidato deve ainda, em sua área pessoal, adicionar os documentos exigidos e os títulos para a avaliação da Prova de Títulos.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00, devendo ser pago até a data de vencimento, nas agências, caixas eletrônicos ou aplicativo do Banco do Brasil. No caso de candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593 (inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e for membro de família de baixa renda), este poderá solicitar isenção no pagamento da taxa.

A remuneração consistirá em um vencimento básico (graduação) de R$ 2.236,32 e auxílio-alimentação de R$ 229,00 para a carga horária de 20 horas semanais. Preenchidos os requisitos legais, poderão ser acrescidos a esse valor: auxílio-transporte e assistência pré-escolar, no valor de R$ 321,00, por dependente com idade inferior a seis anos.

Sobre o Processo Seletivo

A seleção será dividida em duas partes de avaliação. A primeira, uma prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada de forma presencial em uma sessão pública com um tema em comum para todos os candidatos da área. Já a segunda etapa será de prova de títulos, de caráter classificatório. Participarão desta fase apenas os candidatos que tiverem obtido nota igual ou superior a 70 pontos na primeira etapa (prova didática).

Principais datas

O envio do pedido de impugnação do edital de seleção poderá ser feito no período de 03/02 a 05/02, através do e-mail: [email protected]. O período de inscrição neste Processo Seletivo tem início na próxima quarta, 08, sendo encerrado em 23/02. Entre os dias 08/02 e 14/02, os candidatos que preencherem os requisitos poderão solicitar isenção na taxa de inscrição.

A relação preliminar das inscrições deferidas estará disponível no site do IFS até 08/03, já a relação definitiva em 14/03. Em 21/03 será feito o sorteio do tema para a prova didática de cada área e até 31/03 sairá a convocação para a prova didática, com período previsto para sua realização de 03/04 a 26/04. Entre os dias 08/05 e 14/05 será o período de avaliação pela comissão das provas de títulos.

Acesse o item 17 do edital 02/2023 e confira o cronograma completo!

Fonte: IFS