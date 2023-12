IFS altera prazos para portador de diploma, transferência e reintegração

O Instituto Federal de Sergipe (IFS), através do Departamento de Gestão de Ingresso (DGI), realizou alterações nos oito editais para ingresso através de transferências interna e externa, portador de diploma e reintegração. O período de inscrição continua o mesmo: de 17/11 a 15/12. O que mudou foram os prazos relativos ao período de análise na documentação pela comissão, além da divulgação de resultados e período de matrícula.

Os interessados podem se inscrever de forma gratuita, por meio do preenchimento eletrônico do formulário de inscrição, disponível em: processoseletivo.ifs.edu.br e da inclusão de documentos solicitados nos editais da seleção.

As vagas são destinadas para a forma de ingresso através da transferência externa (graduação e subsequente), destinada a alunos de outras instituições (pública ou privada); transferência interna (graduação e subsequente), possibilitando ao estudante do IFS mudar de curso; reintegração (Proeja, graduação e subsequente), para estudantes desligados do IFS e que desejam retornar à instituição; e portador de diploma (graduação), para graduados ingressarem em outro curso superior.

Para conferir os editais, acesse: processoseletivo.ifs.edu.br/editais/todos/OUTROS, clique no edital que deseja se candidatar e inscreva-se!

Fonte: IFS