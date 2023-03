IFS está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2023.2

Até o próximo dia 20 de abril, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) estará com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2023.2, que dispõe de vagas em cursos de graduação e de técnico subsequente – ambas para quem já concluiu o ensino médio. O resultado final será divulgado no dia 04 de maio. Neste mesmo mês serão realizadas as matrículas.

As vagas para o nível superior estarão abertas para os campi: Aracaju, Lagarto e São Cristóvão. Já as vagas para os cursos técnicos, estarão disponíveis para os campi: Aracaju, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Propriá, Socorro, Itabaiana, Tobias Barreto e Glória.

Já as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma on-line, a partir do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

“Para a seleção dos candidatos aos cursos de graduação, o IFS utilizará o Boletim do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como forma avaliativa, sendo válidas as edições de 2011 a 2022. Para os cursos técnicos subsequentes, a seleção ocorrerá por meio da avaliação do histórico escolar de conclusão do ensino médio ou equivalente, em que estejam apresentadas as médias dos 1º e 2º anos das disciplinas de Português e Matemática”, adiantou o IFS.

Reserva de vagas

Em cumprimento à Lei 12.711 de 29/08/2012, o IFS disponibiliza 50% de suas vagas para ampla concorrência independentemente de ter estudado em escola pública, renda ou etnia, sendo que 5% destas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD).

Já as demais vagas estão destinadas em 25% para estudantes negros (pretos ou pardos) e indígenas provenientes de escola pública (com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência), e 25% delas para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia) com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência.

Assim, os aprovados como candidatos negros (pretos ou pardos) passarão por uma banca de avaliação de heteroidentificação étnico-racial. Já os candidatos inscritos como PcD passarão por uma avaliação médico-pericial.