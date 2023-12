IFS: Inscrições para cursos técnicos integrados ao médio seguem abertas

Últimos dias para quem ainda não garantiu a inscrição no Processo Seletivo 2024.1 para preenchimento de vagas nos cursos técnicos integrados ao nível médio do Instituto Federal de Sergipe (IFS). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 29 de dezembro, por meio do endereço eletrônico: processoseletivo.ifs.edu.br. São mais de mil vagas ofertadas em oito dos dez campi da instituição: Aracaju, Estância, Lagarto, Itabaiana, Glória, São Cristóvão, Socorro e Tobias Barreto.

Após acessar o site, os interessados devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, informar o campus, curso e reserva de vagas. Atenção! Ao se inscrever nesta modalidade, o candidato deve ter até 17 anos, inclusive no ato da matrícula – caso seja aprovado. Além disso, o candidato deverá utilizar seu próprio CPF, não sendo permitida a utilização de documento dos pais ou de responsável legal. Ao se inscrever, o estudante deverá ter concluído o ensino fundamental ou estar cursando o 9º ano.

A seleção dos futuros ingressantes do IFS ocorrerá via sorteio eletrônico, a ser realizado em 09 de janeiro de 2024, no canal oficial do Instituto no YouTube, tendo a participação, de no mínimo, três servidores da instituição. Cada candidato terá um número de inscrição, atribuído pelo SIGAA ao final do cadastro. Assim, será utilizada uma seed (semente) para sortear os números dos inscritos. O resultado ficará disponível no mesmo dia na página do Processo Seletivo.

Esta modalidade de ensino (técnico integrado ao nível médio) oportuniza que os estudantes cursem o nível médio ao mesmo tempo em que faz um técnico, permitindo que o aluno ou aluna tenha acesso a disciplinas básicas como: Português, Matemática, Biologia, etc; além de matérias de cunho técnico específicas do curso técnico almejado.

Reserva de vagas

Neste edital (nº 16/2023/DGI/Proen), há a reserva de vagas para as chamadas ações afirmativas (cotas), sendo destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e provenientes de escolas públicas; ou para aqueles que independente de raça, são oriundos de escolas públicas; além de vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD).

Caso o candidato tenha dúvidas sobre qual grupo deverá se inscrever, a equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) criou no novo portal (processoseletivo.ifs.edu.br) uma espécie de simulador ou game interativo, em que o interessado responderá a uma seção específica com perguntas dinâmicas, que ao final trará o grupo de cotas para o qual ele deverá se inscrever.

Novidade boa!

Em novembro deste ano, os campi Itabaiana, Glória e Tobias Barreto aumentaram sua oferta de vagas com a inclusão de três novos cursos: Administração, Alimentos e Desenvolvimento de Sistemas, respectivamente. No total, mais 120 vagas passaram a fazer parte do quadro de oferta da instituição – o que possibilita o acesso de um maior número de estudantes do interior do estado a uma escola que é referência no ensino público.

Quer saber mais, então acesse o edital, clicando aqui!

Fonte: IFS