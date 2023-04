IFS: Startup de alunos do Campus Lagarto é aprovada no Centelha

A startup Protótipo Maker, formada por alunos do Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto, teve proposta aprovada pelo Programa Centelha, iniciativa que tem entre os objetivos principais a geração de novas empresas de base tecnológica; a geração de inovações que sejam de interesses sociais e empresariais e a formação da cultura do empreendedorismo inovador, a fim de fortalecer os ecossistemas de inovação do país. Com a aprovação, a empresa receberá uma verba de subvenção de R$ 56 mil a fim de desenvolver um kit robótico para ensino de programação e robótica para jovens sem a utilização de telas.

O objetivo da Protótipo Maker é democratizar o ensino de robótica, programação e eletrônica e disseminar a cultura maker no interior do estado. Com o desenvolvimento do produto, a equipe busca criar uma solução inovadora para jovens que desejam aprender sobre tecnologia de forma lúdica e interativa. “A aprovação no Programa Centelha é um resultado importante e uma grande conquista para a equipe, além de ser um incentivo para fomentar o empreendedorismo no IFS e estimular a cultura da inovação e do empreendedorismo entre os alunos e toda a comunidade acadêmica”, afirmou Stephanie Kamarry, professora orientadora da startup.

O kit robótico desenvolvido pela startup é voltado para crianças e tem como diferencial a ausência de telas, possibilitando que elas aprendam de forma mais sensorial e prática. A Protótipo Maker tem como missão incentivar o desenvolvimento de habilidades como criatividade, raciocínio lógico e pensamento crítico por meio do ensino de tecnologia. “Estamos muito felizes com a aprovação no Programa Centelha, pois é uma oportunidade única para transformar a nossa ideia em um empreendimento de sucesso e realizar o sonho de democratizar o ensino de tecnologia para crianças no interior do estado”, ressaltou Jonnathan Venceslau, estudante do curso de Engenharia Elétrica.

O LABIC

A Protótipo Maker nasceu dentro do Laboratório de Inovação e Criatividade (LABIC) do IFS, que se mostrou um ambiente essencial para o surgimento da startup e do produto que a equipe vai desenvolver. O LABIC oferece aos alunos um espaço de criatividade, aprendizado prático e troca de experiências, permitindo o desenvolvimento de soluções inovadoras e o estímulo ao empreendedorismo.

“O IFS tem sido fundamental na nossa formação como alunos empreendedores, nos oferecendo conhecimentos teóricos e práticos, além de nos proporcionar um ambiente de inovação e empreendedorismo, como o LABIC, que foi decisivo para o surgimento da nossa startup. Estamos muito gratos pela oportunidade de desenvolver o nosso produto e de contribuir para o crescimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo no estado”, destacou Franciele da Silva Mota, estudante do curso de Engenharia Elétrica.

A aprovação da startup Protótipo Maker no Programa Centelha é um exemplo da importância do incentivo ao empreendedorismo e da promoção de um ambiente de inovação nas instituições de ensino. Com ideias inovadoras e apoio adequado, estudantes e professores podem transformar projetos acadêmicos em empreendimentos de sucesso e contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo no país.

Fonte: IFS