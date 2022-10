Igreja de Aparecida tem peças furtadas após arrombamento

A igreja matriz da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida, foi alvo de um arrombamento na última quinta-feira, 06.

Em comunicado encaminhado à imprensa, o pároco Felipe Serafim informou que um indivíduo, após romper as trancas de uma das portas laterais, furtou diversos materiais litúrgicos, tais como cálice, âmbulas e casulas. O invasor também tentou violar o sacrário, não tendo logrado êxito.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Arquidiocese, o crime já foi informado às autoridades policiais. “Também foram compartilhadas com a Polícia Militar as imagens de câmeras de segurança, que irão facilitar na identificação e prisão do invasor, e a recuperação do material furtado”, informou.

No comunicado, o padre Felipe afirma lamentar profundamente que esse fato tenha ocorrido justamente durante as festividades da padroeira do município.

Fonte: Infonet