Iguá e Deso apresentam plano para melhoria do abastecimento em Sergipe

Durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, 14, a Iguá Saneamento e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) apresentaram o plano de ação voltado à melhoria do abastecimento de água em Sergipe, com metas, investimentos e cronograma de obras em todo o estado. A agenda contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, que vem acompanhando de perto a execução dos serviços e reforçando a cobrança por mais agilidade e eficiência nas entregas.

Ao comentar as ações, o governador destacou a necessidade de transparência e de respostas concretas à população. “Quando a gente fala em números, mas não mostra a concretude, você não convence. É preciso deixar claro onde está a obra, qual o prazo de conclusão e quem será beneficiado. A população precisa enxergar isso”, reforçou.

Ele também ressaltou que o governo vai intensificar a fiscalização das intervenções. “Nós vamos partir para uma nova etapa, ir em loco ver essas obras, acompanhar os prazos e garantir que a população tenha a melhoria que espera. As pessoas querem saber quando a realidade delas vai mudar”, disse.

Mitidieri reforçou ainda que a apresentação do plano atende a uma cobrança direta da população por previsibilidade. “Quem está em casa precisa saber quando a água vai chegar. Não importa se está sem água há vinte anos ou há um mês, a pessoa precisa de uma resposta, de um prazo. O que fizemos aqui foi apresentar onde estão as obras, quem será beneficiado e quando elas serão concluídas”, pontuou.

Desafio complexo

Ele destacou ainda que os problemas são históricos e não podem ser resolvidos de forma imediata. “São anos e anos de tubulações antigas. Não é algo que se resolve do dia para a noite, mas é preciso planejamento, investimento e transparência para que a população acompanhe essa transformação”, afirmou.

O chefe do Executivo estadual também reforçou o papel de cobrança do Estado. “Eu tive a coragem de fazer essa concessão porque acredito que é o caminho para resolver o problema, mas isso não tira a nossa responsabilidade de cobrar, fiscalizar e acompanhar cada etapa”, acrescentou.

Obra na Avenida Maranhão

Durante a coletiva, também foi abordada a situação da Avenida Maranhão, em Aracaju, onde a rede adutora, instalada há mais de 30 anos, tem registrado sucessivos rompimentos e impactado as obras de macrodrenagem e reestruturação viária na região.

O governador afirmou que o Estado mediou o impasse para garantir uma solução mais rápida para a população. “Não adianta discutir de quem é a responsabilidade enquanto a população sofre. O Estado interveio, dialogou com as partes e a Iguá aceitou executar a obra, que gira em torno de R$ 5 milhões, para resolver o problema. O mais importante agora é executar a obra e dar uma resposta à população”, completou.

Detalhamento do plano

O plano apresentado reúne ações executadas no âmbito da concessão, com investimentos liderados pela Iguá Saneamento, além de obras estruturantes realizadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Deso, voltadas à ampliação da infraestrutura hídrica no estado.

Entre os principais pontos estão as obras emergenciais realizadas em municípios como Itabaiana, Moita Bonita, Porto da Folha, Poço Redondo, Riachão do Dantas e Lagarto, que somam cerca de R$ 34 milhões em investimentos dentro da operação da concessionária, com a implantação de 59 quilômetros de adutoras e impacto direto para mais de 70 mil pessoas.

Também integram a estratégia as ações da Iguá com o Plano de 100 dias, responsável por mais de 60 obras em mais de 25 municípios, e o Plano Verão, com 20 intervenções voltadas ao reforço dos sistemas de produção e distribuição, ampliando a capacidade de atendimento em diversas regiões.

Paralelamente, o Governo do Estado, por meio da Deso, mantém obras estruturantes que já somam mais de R$ 458,3 milhões em investimentos, contemplando cerca de 25 municípios e beneficiando aproximadamente 922 mil pessoas. Entre os destaques estão a adutora do alto sertão, considerada uma das principais obras hídricas do estado e com previsão de conclusão em 2026, além de sistemas que ampliam a oferta de água em municípios do sertão, como Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha, e intervenções que aumentam a capacidade de distribuição e reduzem a dependência de sistemas antigos.

Somados, os investimentos previstos pela Iguá e pelo Governo do Estado ultrapassam R$ 1 bilhão em 2026, reforçando a prioridade dada ao abastecimento de água em Sergipe.

O diretor-presidente da Deso, Luciano Góes, destacou o impacto dessas obras. “São intervenções históricas, muitas aguardadas há anos pela população. Estamos ampliando a oferta de água e levando segurança hídrica para regiões que sofrem com o abastecimento, especialmente no sertão”, salientou.

Na Região Metropolitana, as ações também ganham destaque, com reforço nos sistemas de bombeamento e ampliação de redes de distribuição, beneficiando mais de 910 mil pessoas.

O diretor-presidente da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, ressaltou o compromisso com a transparência e detalhou as frentes de trabalho em andamento no estado. “Esse processo parte de uma solicitação do governador para que a gente amplie a transparência. Vamos disponibilizar uma plataforma com informações detalhadas para que cada cidadão possa acompanhar as obras na sua cidade e entender o que está sendo feito”, explicou.

Fernando Vieira também destacou o volume de investimentos e o caráter progressivo das melhorias. “Já investimos cerca de R$ 250 milhões e a expectativa é chegar a mais de R$ 500 milhões neste ano. São etapas: primeiro reduzimos o rodízio, depois ampliamos a distribuição até chegar ao abastecimento regular. A solução definitiva, com água 24 horas por dia e pressão adequada, deve acontecer em até três anos”, antecipou.

Ações concretas

A modernização do sistema, sob responsabilidade da Iguá Saneamento, inclui a operação de um Centro de Controle Operacional (CCO), que já permite o monitoramento de cerca de 90% do volume distribuído, além da implantação de 10 reservatórios com capacidade superior a 2 milhões de litros e 63 estações elevatórias concluídas.

O laboratório de controle de qualidade, estruturado dentro dos padrões ISO/IEC 17025, já realizou mais de 977 mil análises, reforçando a segurança do abastecimento. Outra frente destacada é o Projeto Se Liga, voltado à regularização de ligações e combate a irregularidades no sistema, com meta de atender cerca de 250 mil famílias.

No campo social, o plano da Iguá contempla a ampliação da tarifa social, que deve beneficiar mais de 100 mil famílias, com descontos de até 50% nas faturas, além de incentivos para produtores rurais.

Investimentos e planejamento

A parceria prevê investimentos de longo prazo, estimados em R$ 6,3 bilhões ao longo de 35 anos, além de R$ 4,5 bilhões em outorga, sob responsabilidade da concessionária, com impacto em 74 municípios e mais de 2 milhões de sergipanos.

Além disso, foi destacado o Plano Diretor do saneamento, com diagnóstico previsto para julho e entrega final até outubro, estabelecendo diretrizes para a expansão dos serviços.

A Deso também destacou o papel da companhia na parceria com a concessionária. “O trabalho conjunto tem sido fundamental para acelerar as entregas e garantir que as obras cheguem à população com mais eficiência”, pontuou Luciano Góes.