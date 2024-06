II Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública será realizado dia 4 de julho

O II Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de 2024, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), acontecerá no dia 04 de julho deste ano, às 10h, no formato online. O edital foi publicado no Diário Oficial na última quinta-feira, 13, e estará disponível para consulta no site RJleilões a partir desta sexta-feira.

Serão disponibilizados 99 lotes contendo veículos, mobília e computadores. Os bens poderão ser visitados do dia 01 a 03 de julho deste ano, das 08h às 12h, por agendamento prévio.Segundo o superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat), Wedson Nunes, a expectativa é o Estado arrecadar cerca de R$ 500.000,00 com o leilão.

Wedson Nunes revela que os bens móveis inservíveis que irão a leilão não estão mais sendo utilizados na prestação de serviços públicos e estão autorizados às alienações nos termos das Leis Estaduais nº. 8.845 de 19 de maio de 2021; e 8.905 de 06 de outubro de 2021.

O leiloeiro Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas é quem irá conduzir o evento através do site www.rjleiloes.com.br. Qualquer dúvida sobre o leilão poderá ser sanada através do leiloeiro pelo telefone (79) 99978-5089 ou no email [email protected], ou na Sead, por meio do número (79) 3226-2256, das 8h às 12h, ou no e-mail: [email protected].

Fonte: Governo de SE