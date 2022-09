II Olimpíada Brasileira de História está com inscrições abertas

Os interessados em participar da 2ª Olimpíada Brasileira em História do Brasil Aberta para Todos (ONHB-A) já podem efetuar a inscrição até o dia 14 de outubro. A edição, voltada para qualquer participante com idade até 12 anos, é gratuita e online, e tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento sobre a História do Brasil a estudantes e a um público que não está, necessariamente, vinculado ao ambiente escolar.

As inscrições devem ser feitas no site da olimpíada: www.onhb.com.br.

Uma das novidades deste ano é a oferta de mais de 400 bolsas de iniciação científica júnior a estudantes de escolas públicas que alcançarem os melhores desempenhos na prova. As bolsas, oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), são de R$100,00 mensais e têm duração de até um ano. O objetivo da ONHB-A é ampliar o alcance do projeto para pessoas com interesse em História do Brasil por meio de conteúdos oferecidos na versão original da Olimpíada. A ONHB apresenta questões que trazem assuntos interdisciplinares, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo, atualidades, entre outros.

Para participar é preciso se inscrever em uma das quatro modalidades. Em duas delas, “individual” e “grupo”, pode participar qualquer pessoa acima de 12 anos de idade. Na categoria “grupo”, os interessados podem convidar amigos e familiares e formar equipes com duas a seis pessoas.

Nas modalidades “escolar privada” e “escolar pública”, podem se inscrever grupos formados por um professor e três estudantes dos ensinos fundamental (7º, 8º ou 9º anos) e médio e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nestas duas modalidades, a proposta é que estudantes e professores possam conhecer o projeto ou, aqueles que já participam, tenham a oportunidade de se preparar para a próxima edição da ONHB, que irá ocorrer em 2023.

Fonte: Infonet