No fim de semana, IML recolhe cinco corpos em Lagarto

No último final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu cinco corpos em Lagarto, sendo um deles proveniente do município de São Domingos, no agreste de Sergipe. Confira:

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital Universitário de Lagarto, morte por acidente de trânsito;

Corpo sem identificação, sexo feminino, corpo recolhido na Rua Riachão, 184, município de Lagarto, morte por queda da própria altura;

Douglas Rafael Silva dos Santos, 29 anos, proveniente do município de São Domingos, corpo recolhido no Hospital Regional de Lagarto, morte violenta por arma de fogo;

Fernando Oliveira Santos, 35 anos, morte por enforcamento, na Pista do Açú, Colônia Treze, município de Lagarto;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, na Rua João Correia de Carvalho, município de Lagarto;

Ao todo, no último final de semana, o IML recolheu 24 corpos em Sergipe, de vítimas de homicídio por arma de fogo, acidente de trânsito, queda da própria altura, afogamento, bem como de causas ainda desconhecidas.