Na madrugada desta segunda-feira, 15, um homem, identificado como Luiz Fernando, foi morto vítima de disparo de arma de fogo no bairro Estação, em Lagarto.

Segundo informações, a vítima veio a óbito no local do crime e até o momento não ha informações sobre a autoria do crime.

o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. A polícia Civil investigará o caso.