IML recolhe corpo de idosa de Tobias Barreto em Aracaju

No balanço das últimas 24h, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu oito corpos no estado de Sergipe, sendo um deles procedente do município de Tobias Barreto.

O corpo da região centro-sul pertence a Maria Alves de Oliveira, de 84 anos, que morreu vítima de queda da própria altura.

De acordo com o IML, o corpo foi recolhido no Hospital de Cirurgia, situado na capital sergipana.

Cabe destacar que idosos apresentam maior risco de morte por queda da própria altura devido a idade avançada, baixa aptidão física, pouco equilíbrio, passos curtos, danos cognitivos entre outros. Por isso, eles precisam de atenção redobrada dos seus respectivos cuidadores.