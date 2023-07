No último final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo de Antônio Marcos Silva Santos, de 25 anos, no Hospital de Urgências de Sergipe – Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju.

Segundo o IML, o corpo de Antônio Marcos é proveniente do município de Riachão do Dantas, na região centro-sul de Sergipe. Ele morreu vítima de um acidente de trânsito do tipo queda de moto.