IML recolhe corpos em Tobias Barreto e Poço Verde

Durante o último final de semana, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu 27 corpos em Sergipe, dos quais dois são prevenientes do município de Tobias Barreto e um de Poço Verde, na região centro-sul do estado.

Em Tobias Barreto, o IML recolheu os corpos de Edenilce Nascimento dos Santos, 67 anos, vítima de acidente de trânsito; e Domingos Luiz dos Santos, 78 anos, que morreu vítima de enforcamento. Eles foram recolhidos na UPA São Vicente e no Conjunto Agripino I, respectivamente.

Ainda no último final de semana, o IML recolheu um corpo do sexo masculino, sem identificação, na Clínica de Saúde da Família do município de Poço Verde. Este morreu vítima de disparos de arma de fogo.

