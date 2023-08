Implantação de trecho da rodovia SE -100 impulsionará turismo no litoral norte

A esperada obra de implantação da pavimentação asfáltica da rodovia da SE-100, no trecho do Povoado Santa Isabel, entre os municípios de Pirambu e Pacatuba, no leste sergipano, está prestes a se tornar realidade. Com a liberação do trecho pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), após descobertos sítios arqueológicos na região, a intervenção será uma conquista que trará diversos benefícios para o turismo no litoral norte sergipano.

Em meio a pequenos vales, manguezais, dunas e vegetação diversificada, as intervenções fazem parte da rodovia Pirambu/Pacatuba (SE-100 Norte), que estão sendo executadas por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), no intuito de garantir segurança, trafegabilidade e conforto aos sergipanos.

Iniciada no povoado Aguilhadas, em Pirambu, na SE-100, e terminando na SE-429, no Povoado Atalho, em Pacatuba, a rodovia possui 47 km de extensão, dos quais 30 km já foram asfaltados, atendendo aos padrões estabelecidos das novas rodovias estaduais, com 12 metros de largura, sendo duas pistas de rolamento de 3,5 metros cada e acostamento de 5,0 metros, se adequando ao traçado original já existente, minimizando os impactos ambientais e respeitando as reservas biológicas.

De acordo com informações do DER, de toda a extensão da obra ficaram faltando aproximadamente 15km para implementação. Segundo o diretor-técnico do órgão, Igor Albuquerque, com a liberação do trecho, a expectativa é que as obras iniciem já no mês de setembro. “Estamos só aguardando encerrar o período chuvoso para prosseguir. Com isso, a gente espera concluir a obra por volta do mês abril de 2024. O intuito maior é proporcionar conforto e segurança para quem transita e para os moradores da região”, informou.

A obra encontra-se totalmente liberada perante os órgãos ambientais, com alguns acompanhamentos do Iphan e do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio). “Qualquer obra de implantação gera uma burocracia maior porque existem diversos fatores que devem ser levados em consideração. Além disso, é importante ressaltar a responsabilidade e o cuidado que devem ser adotados durante a construção da estrada, a fim de preservar e proteger o sítio arqueológico, garantindo a valorização e o respeito ao patrimônio histórico e cultural de Sergipe”, disse o diretor.

Ainda segundo o diretor, uma vez finalizada, a rodovia será uma das mais extensas da malha viária da região e facilitará o acesso aos municípios do território do baixo São Francisco. “A SE -100 é a rodovia mais extensa que a gente tem. Ela tem em torno de 202 km, nasce na foz do Rio São Francisco, no Povoado Saramém, em Brejo Grande, e termina na divisa com a Bahia, na linha Verde, passando por municípios como Brejo Grande, Pacatuba, Pirambu e Aracaju. Então, desses 202 km, faltam apenas implantar os 15 km e mais 27 km no acesso ao povoado Saramém, em Brejo Grande, para ser totalmente asfaltada. Aliás, esses 27 km fazem parte do plano de governo. Com isso, a gente contempla totalmente a rodovia totalmente pavimentada e turística”, destacou.

A obra

A obra será executada pela empresa Novatec Construções e Empreendimentos. O valor de investimento é de R$ 33.885.894,38 pelo Pró-Rodovias II. Será utilizado na obra o total de 17.803,20 toneladas de concreto asfáltico usinado a quente.

A estrada vai abrir novas possibilidades e facilitar o acesso a essa região tão rica em belezas naturais, história e cultura. O desenvolvimento do turismo na área será potencializado, possibilitando um maior fluxo de visitantes, investimentos e oportunidades de negócios para os moradores e empreendedores locais. Ainda pelo projeto, há previsão de construção de um mirante, como espaço contemplativo para turistas e visitantes admirarem a paisagem local. O mirante será construído na altura do Povoado Santa Isabel, entre os municípios de Pirambu e Pacatuba.

Impulsionamento do turismo

De olho no potencial turístico da região, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) tem projetos para a região, à semelhança do que há para todas as demais regiões do estado. Isso significa desenvolvimento do ponto de vista estrutural e fomento da economia criativa dos municípios. A Setur também objetiva qualificar a mão de obra e impulsionar o turismo por meio da promoção e divulgação dos roteiros turísticos. Além disso, também é objetivo da secretaria atrair novos investimentos para todas as regiões.

Desta maneira, o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressaltou a importância da rodovia para movimentar o litoral norte do estado. “A retomada das obras da rodovia que vai ligar o município de Japaratuba, no leste sergipano, ao de Pacatuba, no Baixo São Francisco, é uma excelente notícia para o turismo de Sergipe. Essa obra desenvolvida pelo governo estadual vai possibilitar melhor acesso de visitantes locais e de outros estados aos atrativos turísticos nessas cidades. Desse modo, poderemos fortalecer ainda mais a atividade turística na região”, apontou.

Fonte: Governo de SE