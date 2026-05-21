INASP amplia atendimento a crianças neurodivergentes e fortalece suporte às famílias em Paripiranga (BA)

Com ampliação de vagas em neuropediatria, implantação de fonoaudiologia e inclusão de pais nas oficinas terapêuticas, projeto amplia rede de cuidado.

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (INASP) ampliou, nos últimos meses, a rede de atendimento voltada a crianças neurodivergentes em Paripiranga (BA). As mudanças envolvem o aumento de vagas para acompanhamento em neuropediatria, a implantação do serviço de fonoaudiologia e a ampliação das oficinas terapêuticas, que agora também atendem pais e responsáveis das crianças acompanhadas pelo projeto. A iniciativa integra o projeto Neuropediatria e Inclusão, realizado no Centro Social Anália Leal em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Paripiranga.

Na neuropediatria, o INASP ampliou a capacidade de atendimento. O número de crianças acompanhadas passou de 30 para 45 pacientes, com consultas realizadas a cada dois meses. Os ciclos incluem avaliação clínica, orientação às famílias e encaminhamentos terapêuticos, quando necessário.

O presidente do INASP, Cleiton Antonio, destaca que a ampliação ocorreu após o aumento da procura por atendimento especializado e o crescimento da lista de espera por acompanhamento neuropediátrico na região, especialmente entre famílias que enfrentam dificuldades para acessar esse tipo de serviço fora do município.

“Sabemos que o acompanhamento com neuropediatra é essencial para o desenvolvimento dessas crianças, mas também é um atendimento de alto custo e, muitas vezes, concentrado nos grandes centros.

Muitas famílias não têm condições de custear consultas particulares ou se deslocar constantemente para outras cidades. Por isso, ampliar essas vagas significa garantir mais acesso ao diagnóstico, ao acompanhamento clínico e ao cuidado especializado que essas crianças precisam desde cedo”, afirma.

Outra novidade é a implantação do atendimento em fonoaudiologia no Centro Social Anália Leal. A nova especialidade passa a integrar a rede de cuidados já formada por neuropediatria, psicologia e terapia ocupacional, ampliando o suporte terapêutico oferecido às crianças neurodivergentes.

“Cada criança possui necessidades específicas no processo de desenvolvimento, especialmente relacionadas à comunicação, interação e aprendizagem. A chegada da fonoaudiologia fortalece ainda mais nosso atendimento multiprofissional e permite um acompanhamento mais completo, integrado e humanizado para essas famílias”, destaca Cleiton Antonio.

*Assistência às famílias*

Além da ampliação clínica, o projeto também passou a incluir pais e responsáveis nas oficinas terapêuticas promovidas pelo instituto. Antes voltadas apenas às crianças, as atividades agora contemplam também o acolhimento e o suporte emocional às famílias.

Atualmente, cerca de 50 responsáveis participam mensalmente das oficinas, que incluem rodas de conversa, escuta qualificada e orientações sobre vínculo familiar, saúde emocional e estratégias para o cotidiano.

“Percebemos que muitos pais chegam emocionalmente sobrecarregados, com dúvidas e sem rede de apoio. Incluir os responsáveis no processo terapêutico fortalece não só o desenvolvimento da criança, mas também o bem-estar de toda a família”, afirma Bruna Kercia, oficineira terapêutica responsável pela condução das atividades.

*Sobre o projeto*

O Projeto Social Neuropediatria e Inclusão oferece atendimento especializado a crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, reunindo serviços como neuropediatria, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e oficinas terapêuticas. As ações buscam ampliar o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade a acompanhamento multiprofissional e cuidado especializado.

A iniciativa é do INASP, organização social com sede em Paripiranga (BA), que atua de forma técnica e multidisciplinar na gestão de projetos nas áreas de saúde, assistência social, educação e esporte, estabelecendo parcerias com órgãos públicos e privados para ampliar o acesso da população a serviços essenciais.