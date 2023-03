Um estabelecimento de eletrônicos e assistência técnica foi atingido por um incêndio na noite do último sábado, 25, na Avenida Visconde de Maracaju, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiro Militar (CBM/SE), os agentes debeleram as chamas e não foram registradas vítimas, apenas danos materiais.

Não há informações sobre a causa do incêndio.

Fonte: Fan F1