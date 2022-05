Incêndio destrói pizzaria e deixa um ferido em Aracaju

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no último domingo, 29, em uma pizzaria no bairro Santo Antônio, na Zona Norte de Aracaju. Como acidente um homem ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE), as chamas foram controladas e o filho do proprietário do estabelecimento teve queimaduras de 1º e 2º grau. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As causas do incêndio não foram divulgadas. Uma perícia deverá ser realizada no estabelecimento a fim de identificar o que provocou as chamas.

Fonte: Fan F1