Nesta quinta-feira, 16, uma residência situada na rua Maria Teles, no bairro Loiola, em Lagarto, pegou fogo.

No momento do ocorrido, o proprietário tentava conter as chamas com uma mangueira de jardim, quando foi retirado pelo Corpo de Bombeiros que, posteriormente, conteve as chamas e fez o rescaldo.

Ao final da ocorrência, a casa apresentou danos significativos. Já o fogo, suspeita-se que tenha iniciado na parte elétrica do imóvel.