Indicado de Gustinho, Luciano Goes quer a Deso alinhada aos anseios da sociedade

Depois de ser empossado Diretor Presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e de assumir uma cadeira no Conselho de Administração da Empresa, Luciano Goes foi apresentado aos funcionários da mesma. Na oportunidade, falou que quer a Deso alinhada aos anseios da sociedade sergipana.

“Eu me sinto honrado em fazer parte desse time montado pelo Governador Fábio Mitidieri e tenho a missão de consolidar os avanços já alcançados e fazer mais: dar as respostas que a sociedade deseja para os desafios da Deso, em todos os seus campos de atuação. O Governo de Sergipe conta com a Deso forte e pública para universalizar o Saneamento do Estado. Tenho ciência da paixão e dedicação de todos vocês por essa empresa, onde muitos carregam a Deso como sobrenome. A partir de agora, com muito orgulho, também posso me apresentar como Luciano da Deso”, discursou

O Diretor Presidente também falou sobre os compromissos e desafios da sua gestão. “É uma grande responsabilidade administrar a maior e mais importante empresa do Estado de Sergipe, uma empresa pública e economicamente sustentável, mas com um grande desafio para os próximos dez anos: universalizar o acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário em todos os municípios onde atuamos. Vamos alavancar a captação de recursos para realização de investimentos, mas também aumentar significativamente a eficiência dos processos internos da empresa, através da eficiência energética, redução de perdas, renovação do parque de hidrômetros, regularização de ligações clandestinas, correção de vazamentos, substituição de equipamentos obsoletos, dentre outras ações operacionais, sem esquecer da ampliação dos nossos canais digitais, da fortalecimento da nossa imagem institucional e da nossa responsabilidade social e ambiental”, pontuou.

Luciano finalizou a sua fala valorizando a empresa e os servidores Desianos. “A DESO é patrimônio dos sergipanos e não medirei esforços para que ela continue reconhecida por sua excelência. Trabalharei para conquistar a confiança de todos e mostrar que o compromisso, os valores e as missões da DESO são seus e agora também meus ideais”, assegurou.

Indicado pelo deputado federal Gustinho Ribeiro para assumir a estatal, Luciano Goes é Bacharel em Administração de Empresas, com pós graduação MBA em Gestão Empresarial, Luciano possui ampla experiência na área administrativa na iniciativa privada, a exemplo dos Grupos Maratá e Dias D’ávila, além de órgãos públicos nas esferas estadual e federal, como Secretaria de Estado da Agricultura, Tribunal de Contas de Sergipe e Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS).