Indústria Radiante inicia campanha no Nordeste com VT da Água Sanitária e Lança a inovadora versão do Lava-Roupas Líquido Lavanda&Coco.

Descubra as últimas inovações da Radiante, uma das Indústrias que mais crescem no Norte e Nordeste. O novo Lava-Roupas Líquido Lavanda com Coco, um super blend que promete transformar a limpeza e o cuidado com as roupas em sua casa. Além disso, seguindo o projeto de crescimento a marca lança o envolvente comercial da Água Sanitária Radiante já em veiculação no Nordeste.

O recém-lançado comercial da Água Sanitária captura a essência de uma limpeza eficaz e versátil. Com o jingle “Limpar tá bem mais fácil, tá mais interessante!”, ele mostra a aplicação do produto em diversos ambientes da casa, destacando sua utilidade tanto para tarefas diárias quanto para limpezas mais profundas. Este comercial não só destaca a qualidade e a eficácia do produto, mas também o torna uma parte divertida e indispensável da rotina de limpeza, mostrando que toda limpeza fica fácil com o produto certo.

Cheirinho de roupa limpa no ar! O Lava-Roupas Lavanda&Coco é a mais recente adição à linha de cuidados com tecidos da Indústria Radiante. Este produto não apenas oferece o prazer do blenddesenvolvido exclusivamente em parceria com a Cramer, que une duas das fragrâncias mais amadas entre os brasileiros, especialmente os nordestinos – lavanda e coco – mas também incorpora tecnologias avançadas de bloqueio de odores e branqueador óptico. Prepare-se para roupas mais limpas, frescas e radiantes, com uma fragrância que dura muito mais.

Essas novidades já estão disponíveis nos principais pontos de venda da região. Experimente o que de melhor a Indústria Radiante faz há mais de 30 anos em limpeza e cuidados com as roupas, e sinta a verdadeira qualidade com preços acessíveis, este que é o maior propósito do grupo.

