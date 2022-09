Inelegível, Valmir vai recorrer da decisão e pedir contagem de votos

Mesmo depois de ter a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Valmir de Francisquinho, garantiu que continua na disputa pelo Governo de Sergipe. Durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 29, o ex-prefeito de Itabaiana pediu que os eleitores mantenham o voto na sua chapa e afirmou que vai recorrer da decisão.

Na ocasião, Valmir disse que respeita a decisão judicial, mas que esta diverge do seu entendimento. E ressaltou que se mantém na disputa pelo Governo de Sergipe e que lutará para que seus votos sejam contabilizados e divulgados. Valmir também agradeceu aos seus eleitores e destacou que gestão na prefeitura de Itabaiana o credenciou junto ao povo para que ele ocupe o governo de Sergipe.

A candidata a vice-governadora, Emília Correa, também compareceu a coletiva e classificou como “injustiça” a impugnação da candidatura de Valmir. “A gente respeita, mas não significa que a gente concorda. Sinto que Sergipe tem o mesmo sentimento, que é de injustiça”. Emília ressaltou que seu nome e o de Valmir estarão nas urnas. “Os votos serão contabilizados, mas não serão divulgados. Enquanto isso, o recurso virá. Vamos aguardar. Emília e Valmir continuam firmes e fortes”.

Os advogados que compõem a assessoria jurídica de Valmir explicaram que estão aguardando a publicação do acórdão do TSE para que recorrer da decisão. A assessoria jurídica afirmou que entrará com embargos de declaração e com uma reclamação constitucional perante ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o direito de contagem de votos.

Entenda

Valmir de Francisquinho teve a candidatura impugnada pelo TSE na manhã desta quinta-feira, 29. A decisão acompanha posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), que optou pelo indeferimento da candidatura, baseando-se em uma condenação proferida em 15 de agosto de 2019, que decretou a inelegibilidade de Valmir de Francisquinho. Em nota, o TRE/SE disse que não há tempo hábil para a exclusão de Valmir nas urnas e que os votos eventualmente creditados a eles no dia 2 de outubro serão considerados nulos.

Fonte: Infonet