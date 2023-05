Influencer de Lagarto é confirmada na Casa da Barra do Carlinhos Maia

No último final de semana, a digital influencer de Lagarto Ellen Beatriz foi confirmada na Casa da Barra do Carlinhos Maia. A medida foi anunciada pelo influencer alagoano, que reconheceu os esforços da lagartense para crescer no meio digital.

“Essa menina já passou por todas as humilhações possíveis para tentar o lugar ao sol, né? E a mãe dela vai junto na resenha. Ela já se pintou de azul, já fez tatuagem na bunda, já rodou a Orla de Aracaju de biquíni e ninguém da oportunidade a essa pobre, mas como ela é muito cara de pau e eu acho que ela vai causar, essa menina também, depois de tanto tentar e tanto lutar, ela vai estar na próxima temporada”, anunciou Carlinhos Maia.

Conhecida por seus vídeos divertidos e cativantes, Ellen Beatriz também foi reconhecida por seus conterrâneos. Em uma postagem feita ao lado de Maia, uma seguidora comentou: “Se dedicou ,foi em frente e conseguiu! Acreditou que poderia conseguir e almejou ,mesmo com tantos comentários negativos não desistiu ! Quem falava mal agr está dando os parabéns kkkk a vida é assim! Amo vcs”.

Mas a influencer lagartense – que possui 105 mil seguidores no Instagram – também não deixou de comemorar a conquista. Em suas redes, ela escreveu: “Só Deus sabe tudo que eu passei, ele sabe as noites de choro e as humilhações de pessoas próximas. Mas eu nunca me abati e fui e sou forte! Deus, ele não tarda e nem falha, ele vem na hora certa”. E completou: “Vou causar sim!”

Cabe destacar que a Casa da Barra do Carlinhos Maia é visto como uma grande oportunidade para o impulsionamento profissional dos influencers no meio digital, uma vez que viabiliza um alcance maior de público e, consequentemente, parcerias valiosas.