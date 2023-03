Informação e oportunidades aos vulneráveis são o foco da ‘Semana do Consumidor’ em SE

O acesso à informação sobre todos os direitos do cidadão nas relações de consumo, seja de produtos ou serviços, é a premissa trabalhada pela Coordenadoria Estadual da Justiça e de Defesa do Consumidor (Procon), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), durante a ‘Semana do Consumidor’. O evento foi aberto na última terça-feira, 14, e segue até a quinta-feira, 16, em alusão ao ‘Dia do Consumidor’, celebrado nacionalmente em 15 de março. Foi montada uma estrutura de atendimento, no Aracaju Parque Shopping, no bairro Industrial, com o pessoal especializado em realizar todo o atendimento necessário para sanar dúvidas, irregularidades e coibir práticas ilegais. Os atendimentos ocorrem das 9h às 18h.

De acordo com a secretária da Justiça, Viviane Pessoa, esse trabalho é voltado, sobretudo, às pessoas mais vulneráveis que enfrentam dificuldades para sanar seus problemas nas relações de consumo. “Temos um grande contingente de pessoas que têm dificuldade de interagir com tecnologia, com atendimentos eletrônicos e com a própria consciência dos direitos do consumidor. Esse serviço é, prioritariamente, para essas pessoas. Diversas famílias estão enfrentando situações financeiras delicadas após a pandemia e nós, na nossa esfera de atuação, estamos buscando colaborar para que elas se organizem e voltem a ter acesso ao mercado, exercendo plenamente os seus direitos”, disse a secretária.

Neste sentido, a diretora do Procon Estadual, Raquel Martins, enalteceu a importância das entidades parceiras na realização do evento. “Além de toda a estrutura de atendimento do Procon Estadual, aqui estamos contando com a parceria do Banese Card, da Câmara de Dirigentes Lojistas [CDL], do Filazero, que nos cedeu o sistema de atendimento por senha, da Fecomércio e do próprio Aracaju Parque Shopping, que nos cedeu o espaço para esse atendimento. Estaremos aqui nesse esforço para o empoderamento do consumidor”, reforçou a diretora.

Já o superintendente do CDL, Edmilson Andrade, frisou a importância da parceria para beneficiar a atividade comercial. “Esse esforço coletivo visa sanar pendências, recuperar crédito e fazer com que muitas pessoas retornem de maneira mais organizada para a lógica de consumo. Ter um mercado saudável e equilibrado é o objetivo de todos, dos comerciantes aos pais de família. Este é o sentido de uma ação deste porte”, reiterou Andrade.

Na mesma linha, o gerente de Recuperação de Crédito da Mulvi/Banese Card, Marcos Oliveira, enfatizou que o sentido da ação é justamente promover a consciência nas relações de consumo, uma vez que um cliente negativado fica privado de muitas oportunidades. “O consumo consciente leva não só à elevação da capacidade de crédito, como a uma relação mais eficiente, sem entraves legais, tranquilizando o consumidor e proporcionando a dinamização do mercado. Por isso, estamos oferecendo até 90% de desconto em juros e multas para que os nossos clientes quitem seus débitos e recuperem sua capacidade de crédito, adotando práticas mais coerentes com sua capacidade financeira”, afirmou o gerente.

A ação continua até a quinta-feira, dia 16, das 9h às 18h, no segundo piso do Aracaju Parque Shopping.

Fonte: Governo de Sergipe