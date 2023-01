Inscrição para o Prêmio Sesc de Literatura vai até 3 de fevereiro

A 20ª edição do Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas até dia 3 de fevereiro. Podem se inscrever autores iniciantes de todo o país, com obras inéditas nos gêneros romance e conto. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet, no site do Sesc, onde também está disponível o regulamento da premiação.

A diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc, Janaina Cunha, destacou que o prêmio reafirma o lugar do Sesc como um propulsor e descobridor de talentos literários. No ano passado, o prêmio recebeu 1.632 inscrições, sendo 844 no gênero conto e 788 em romance. A expectativa para 2023, é manter o número elevado de inscrições.

“É um número muito relevante que a gente recebe anualmente e chegar a essa vigésima edição com todo o êxito que a gente vem tendo, ao longo dessa jornada, para a gente é um momento especial”, disse a diretora.

Outra característica interessante, não somente do ponto de vista das inscrições, é a regionalização. “O processo é bem democrático. Pessoas de todo o país podem se inscrever e, ao final, os agraciados com o prêmio participam do circuito nacional do Sesc. A gente visita todas as regionais para apresentação desses autores e mediação deles com o público”.

Janaina adiantou que existe interesse em ampliar a premiação para outros gêneros literários, como poesia, por exemplo. Mas, por enquanto, a aposta continuará sendo em romance e conto. “É algo que a gente ainda está avaliando”.

Relatos

Segundo Janaina, o contato dos autores premiados com o público estimula mais pessoas a escreverem por se tratar de um concurso mais aberto, “sem cartas marcadas”.

“É possível acreditar nessa carreira. É possível investir nisso, e há oportunidade de seu trabalho ser reconhecido por especialistas da área. Como é para autores iniciantes, a gente vem recebendo esses relatos. Acredite no seu texto, na força da sua palavra, porque é possível ser lido e ser considerado no circuito profissional”, assegurou Janaina.

Os vencedores têm suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record, parceira do Sesc desde a criação do projeto, em 2003. A parceria possibilita a inserção da tiragem mínima de 2,5 mil exemplares na cadeia produtiva do mercado editorial.

Os romances e coletâneas de contos são avaliados por escritores renomados, que selecionam as obras pelo critério da qualidade literária. Os vencedores da 20ª edição do Prêmio Sesc de Literatura serão conhecidos em maio deste ano.

Fonte: Agência Brasil