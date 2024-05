Inscrições abertas para Concurso da Rainha do Festival da Mandioca 2024

A beleza e a força feminina ganham destaque em Lagarto com o Concurso da Escolha da Rainha do Festival da Mandioca, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura (SECULT). O concurso, que já se tornou uma tradição na cidade, busca eleger a representante que melhor personifica a essência da cultura lagartense.

As inscrições estão oficialmente abertas e se estendem até às 17h do dia 17 de maio. Mulheres entre 16 e 23 anos, residentes em Lagarto há pelo menos cinco anos, podem se inscrever gratuitamente através do site: INSCRIÇÕES CONCURSO RAINHA DO FESTIVAL DA MANDIOCA.

Para a inscrição das candidatas com menos de 18 anos é necessário levar, impressa e assinada, a autorização do responsável, disponível no anexo do edital, até a sede da SECULT, para confirmação da inscrição.

O concurso será uma oportunidade para as participantes mostrarem sua beleza, simpatia, desenvoltura e conhecimento sobre a cultura local. Além disso, as finalistas terão a chance de participar de um desfile especial, onde serão avaliadas por uma comissão de jurados e pelo voto popular.

Não perca essa oportunidade de participar e prestigiar a cultura e a beleza de Lagarto! Para mais informações, entre em contato com a SECULT pelo telefone (79) 9.9898-2424.

Fonte: Prefeitura de Lagarto