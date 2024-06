Inscrições abertas para concurso público da Sergas

A Sergipe Gás S/A (Sergas) divulgou o Edital 001/2024, que anuncia a abertura de inscrições para concurso público, destinado ao preenchimento de vagas em diversas funções. As oportunidades são distribuídas entre cargos de nível superior e médio, com uma série de benefícios aos futuros funcionários.

Para nível superior, estão disponíveis as seguintes vagas: uma vaga para Analista Organizacional (Administração), com salário de R$ 6.780,85 e jornada de 40 horas semanais; uma vaga para Analista Organizacional (Ciências Contábeis), com salário de R$ 6.780,85 e jornada de 40 horas semanais; e duas vagas para Engenheiro Mecânico, com salário de R$ 10.287,45 e jornada de 40 horas semanais.

Já para nível médio, as vagas disponibilizadas são as seguintes: uma vaga para Assistente Organizacional, com salário de R$ 3.794,39 e jornada de 40 horas semanais; uma vaga para Técnico em Segurança do Trabalho; com salário de R$ 4.743,72 e jornada de 40 horas semanais; e uma vaga para Técnico em Mecânica ou Eletromecânica, com salário de R$ 4.743,72 e jornada: 40 horas semanais.

Ainda são oferecidos benefícios como participação nos resultados em função de cumprimento de metas, seguro de vida em grupo, assistência médica e odontológica extensiva aos dependentes legais, auxílio alimentação/refeição, gratificação de férias e adicional de ⅓ e previdência privada.

Inscrições

O período de inscrição para o concurso vai de 05 de junho a 05 de julho de 2024. As taxas de inscrição são de R$ 115,00 para cargos de nível superior e R$ 95,00 para cargos de nível médio. Os candidatos interessados podem obter mais informações e acessar o edital completo no site www.sergas.ieses.org.

A Sergas, com sede em Aracaju, reitera seu compromisso em oferecer oportunidades de carreira atraentes e benefícios competitivos, reforçando a importância do desenvolvimento profissional e do bem-estar de seus colaboradores.

Fonte: Governo de SE