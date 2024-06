Inscrições abertas para Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

As inscrições para a 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (1CMGTES) começaram na segunda-feira, 10, e vão até o dia 17. O evento, organizado pelo Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde é uma oportunidade importante para serem discutidas e aprimoradas as políticas e práticas no setor de saúde.

Público-Alvo

A conferência está aberta para três grupos principais:

Usuários do SUS

Profissionais do SUS

Gestores/Prestadores de Serviço

As inscrições podem ser feitas presencialmente na sede do Conselho Municipal de Saúde (Av. Presidente Kennedy, 302, Centro) e na Secretaria de Saúde (Av. Santo Antônio, s/n, Pratas). Os horários de atendimento para inscrição são das 8h às 12h e das 14h às 16h. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG e CPF.

Data e Local do Evento

A 1CMGTES acontecerá no dia 19 de junho, a partir das 7h30, na Faculdade Dom Pedro II de Sergipe. Este será um momento crucial para a troca de experiências e para a formulação de propostas que visem melhorar a gestão do trabalho e a educação na saúde.

A participação de usuários, profissionais e gestores é essencial para o sucesso da conferência. O evento será uma plataforma para compartilhar conhecimentos, debater desafios e propor soluções inovadoras para a gestão e a educação no setor da saúde.

Não perca a oportunidade de contribuir para a construção de um sistema de saúde mais eficiente e inclusivo. Participe da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e faça a diferença! Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Saúde ou o Conselho Municipal de Saúde.

Fonte: Prefeitura de Lagarto