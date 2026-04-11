Inscrições abertas para o ‘CMais Ser Criança’

Estão abertas, a partir deste sábado, 11, as inscrições para novos beneficiários do programa CMais Ser Criança, iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). O prazo segue até o dia 14 de abril, com inscrições realizadas exclusivamente de forma online. O ‘CMais Ser Criança’ é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social que tenham crianças na primeira infância, garantindo auxílio financeiro mensal e contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento infantil.

Podem participar famílias que atendam aos critérios estabelecidos, como renda familiar per capita de até R$ 218, residir em Sergipe, possuir criança menor de sete anos com CPF e estar com o Cadastro Único (CadÚnico) devidamente atualizado.

As inscrições devem ser feitas pelo link cmaisinscricoes.assistenciasocial.se.gov.br. Além da inclusão de novos beneficiários, as inscrições também irão compor o cadastro reserva do programa, ampliando o alcance da política pública e possibilitando futuras convocações conforme a disponibilidade de vagas.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforça a importância da iniciativa. “O programa CMais Ser Criança é uma política essencial para fortalecer o cuidado com a primeira infância em Sergipe. Com a abertura das inscrições, ampliamos o acesso das famílias a esse benefício, garantindo mais dignidade e melhores condições de vida para nossas crianças”, destaca.

O programa integra a política estadual da primeira infância e tem como foco assegurar melhores condições de vida para crianças em fase de desenvolvimento, promovendo acesso à alimentação e fortalecendo a rede de proteção social em todo o estado.

Fonte: Governo de SE