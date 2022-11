Inscrições abertas para o PSS da Educação de Rosário do Catete

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Educação, publicou o Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado da Educação para contratação temporária de professor substituto, tradutor intérprete da Língua Brasileira de Sinais, psicopedagogo, psicólogo, nutricionista, motorista de transporte escolar, merendeira e auxiliar de turma.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem comparecer à sede da Secretaria Municipal da Educação, na Praça Dr. Clodoaldo Passos, s/nº, no período de 21 de novembro a 02 de dezembro de 2022, das 8h às 13h. O processo seletivo tem vigência de um ano com a possibilidade de ser prorrogado, uma única vez, por igual período. O resultado final do PSS está previsto para ser divulgado no dia 30 de dezembro de 2022.

As inscrições são gratuitas e os requisitos básicos, documentação necessária, vagas e demais informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no endereço www.rosariodocatete.se.gov.br.

Fonte: Infonet/Prefeitura de Rosário do Catete