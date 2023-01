Inscrições de editais de financiamento da Fapitec são prorrogadas

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) prorrogou as inscrições dos editais do Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas para o Estado de Sergipe (Edital 13/2022) e para o Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Instituições Estaduais, Bolsas DTI (Edital 14/2022) até 14 de fevereiro.

O Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas para o Estado de Sergipe é uma iniciativa da Fapitec/SE em parceria com as secretarias de Estado, operacionalizada por meio dos Núcleos de Análises e Pesquisas em Políticas Públicas (NAP). O objetivo principal é promover uma integralização entre Instituições de Ensino e Pesquisa (IES) e organismos de governo, a fim de aprimorar as análises, formulações e implementações de ações e programas do poder público, que venham a atender às demandas sociais e institucionais.

O outro edital prorrogado é referente ao Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Instituições Estaduais (Bolsas DTI) para financiamento de bolsas, e que visa atrair recursos humanos qualificados e com experiência profissional em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para a execução técnica e científica de ações em linha temática de interesse prioritário da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise). Neste caso, os inscritos devem estar envolvidos em projetos de pesquisa de desenvolvimento tecnológico.

Mais informações podem ser consultadas através do link. Dúvidas sobre as chamadas podem ser encaminhadas para a Coordenação do Programa de Inovação Tecnológica – Proint/Fapitec, através do e-mail: [email protected]

Fonte: Governo de Sergipe