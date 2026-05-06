Inscrições do Encceja 2026 estão abertas até 15 de maio

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 já estão abertas e seguem até o dia 15 de maio. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira https://enccejanacional.inep.gov.br/. A participação é gratuita e voltada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio.

As provas serão aplicadas no dia 23 de agosto de 2026, nos turnos da manhã e da tarde. Podem se inscrever candidatos com, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio.

A aplicação do exame será dividida por níveis de ensino e áreas do conhecimento. Para o ensino fundamental, pela manhã, das 9h às 13h, os participantes farão as provas de Ciências Naturais e Matemática. Já à tarde, das 15h30 às 20h30, serão aplicadas as avaliações de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, além da redação, e também História e Geografia.

No ensino médio, pela manhã, das 9h às 13h, os candidatos responderão às provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. À tarde, das 15h30 às 20h30, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com redação, e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Receberão as provas os municípios Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Canindé de São Francisco, Propriá, Itabaiana, Lagarto, Simão Dias e Estância.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela instituição certificadora em Sergipe: Secretaria de Estado da Educação ou Instituto Federal de Sergipe.

Material preparatório

Para auxiliar na preparação, o participante pode acessar gratuitamente os materiais de estudo disponibilizados pelo Inep. O conteúdo inclui tanto o material do candidato quanto o material de preparação do professor, que também pode ser utilizado como apoio nos estudos.

De acordo com o professor Edson Aragão, coordenador da Divisão de Exames e Certificado (Diex) da Secretaria de Estado da Educação (Seed) esse mesmo material pode ser encontrado no Portal dos Exames de Certificação, dentro da página da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (Seed). “Além desse material, o candidato também encontra, no nosso portal, vídeos e simulados que vão ajudá-lo a estudar e a ter um bom desempenho no dia das provas”, destacou.

O Encceja é uma oportunidade para quem busca retomar os estudos e obter certificação, avaliando competências adquiridas ao longo da vida escolar e fora dela.

Dados do Inep mostram que em 2025, o Encceja registrou 9.195 inscritos. A previsão é que em 2026 também chegue ao mesmo patamar.

Fonte: Governo de SE