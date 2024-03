Inscrições para a ´29ª Corrida Rústica de Lagarto´estão abertas

Na manhã desta sexta-feira, 22, a prefeitura de Lagarto,anunciou que já estão abertas as inscrições para a 29ª Corrida Rústica de Lagarto.

O evento que é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude e Esporte (Sejesp), e faz parte programação oficial do Aniversário da Cidade, acontecerá no dia 14 de abril.

Os interessados podem realizar as inscrições através do site oficial da Prefeitura de Lagarto.

De acordo com a Prefeitura, a 29ª edição da corrida oferecerá diferentes modalidades de competição, incluindo provas individuais masculinas e femininas de 3km, 7km e 10km, além da categoria Kids, com percurso de 1km, para crianças com idade entre 6 e 13 anos.

Nesta edição, a modalidade adulta será realizada em três categorias distintas:

– Lagartense: exclusivo para residentes em Lagarto;

– Servidor Público Municipal: voltado para os servidores do município de Lagarto;

– Geral: aberto ao público em geral.

A corrida oferece premiações para os cinco primeiros colocados em cada categoria, com prêmios em dinheiro, troféus e brindes variados conforme a categoria de participação.