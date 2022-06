Inscrições para a Olimpíada Geo-Brasil estão abertas até 31 de julho

As inscrições para a Olimpíada Geo-Brasil continuam abertas até o dia 31 de julho. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), podem participar estudantes do 9º ano do ensino fundamental ou das três séries do ensino médio, matriculados no ensino regular, profissionalizante, supletivo ou Educação de Jovens e Adultos, além dos alunos dos cursos pré-universitários, que não tenham concluído o ensino médio.