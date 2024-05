Inscrições para Concurso da Prefeitura de Simão Dias encerram nesta terça

As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Simão Dias encerram nesta terça-feira, 07. O certame conta com 82 vagas, além de cadastro reserva, para o cargos de nível médio, técnico e superior.

Os interessados devem realizar suas inscrições no site do Instituto Brasileiro de Pesquisa, Tecnologia e Ciência (IBPTEC), orgão responsável pelas provas. Vale lembrar que a taxa é de R$ 85,00 ou R$ 120,00, de acordo com o nível de escolaridade.

Confira edital completo no site: https://www.ibptec.org.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+SIM%C3%83O+DIAS/2