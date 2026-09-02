Inscrições para criação e execução de novo monumento da UFS Lagarto iniciam nesta quinta, 03

O campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) vai ganhar uma nova obra de arte, por meio de processo seletivo para criação e execução.

A comunidade acadêmica pode realizar as inscrições dos projetos a partir desta quinta-feira, 03, até o dia 04 de outubro.

A escolha do projeto vencedor será feita por votação via SigEleição, prevista para início em 30 de novembro.

A premiação para o projeto vencedor será de R$ 3 mil (é possível realizar a inscrição individualmente ou em equipe).

Artistas externos à Universidade também podem participar, desde que a equipe inscrita tenha ao menos um membro da comunidade acadêmica da UFS (discente, docente, técnico ou terceirizado).

Para dúvidas e mais informações, interessados devem acessar o edital e podem entrar em contato com a comissão organizadora pelo e-mail dipe@academico.ufs.br.

Fonte: Ana Laura/Ascom UFS